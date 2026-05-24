Yerleşim alanlarındaki aktif faylar inceleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen yeni projeyle, deprem sırasında yüzey kırığı oluşturabilecek bölgelerin tespit edilmesi ve riskli alanların yapılaşmaya kapatılması hedefleniyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, “Yerleşim Alanlarını Etkileyen Aktif Fay Zonlarının 1/1.000 Ölçekli Haritalanması ve Fay Sakınım Zonlarının Belirlenmesi” projesinin ilk etabı kapsamında üç pilot bölgede kapsamlı incelemeler yapıldı. Çorum Osmancık-Kamil, Bingöl Ilıcalar ve Burdur Hacılar bölgelerinde yürütülen çalışmalarda, aktif fayların yerleşim alanlarıyla ilişkisi ayrıntılı şekilde ortaya konuldu. Yaklaşık 24 milyon lira bütçeyle sürdürülen projede uzman ekipler yalnızca masabaşı çalışmalarla yetinmedi. Bölgelerde hendek kazıları yapıldı, yer altındaki kırılma izleri incelendi, drone destekli görüntüleme çalışmaları gerçekleştirildi ve jeofizik ölçümler alındı. Fayın geçtiği alanların doğru şekilde tespit edilmesinin şehir planlaması açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Projeden elde edilen tüm veriler “Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi”ne aktarılacak ve ilgili kurumların kullanımına açılacak. İlk etapta üç pilot bölgede yürütülen çalışmanın ilerleyen süreçte farklı illerde de uygulanması hedefleniyor. 2025 yılında başlayan çalışmaların 2026 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.