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Şile Belediye Başkanı Kabadayı hakkında tutuklama talebi

Şile Belediye Başkanı Kabadayı hakkında tutuklama talebi

21:4113/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
AA
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Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 yönetici tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

5 zanlıya tutuklama talebi

Savcılık, Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliyi tutuklanma, 1 şüpheliyi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

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