Gündem Silivri Cezaevinin ismi değişti
İSTANBUL

Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının ’Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı.

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Haber Merkezi İHA
Silivri Cezaevinin ismi değişti! Silivri Cezaevinin ismi ne oldu?
Silivri Cezaevi

Türkiye’de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi’nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi ’Marmara Cezaevi’ oldu.

Yeni ismi 'Marmara Cezaevi' oldu

Adalet Bakanlığı’na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini ’Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı.

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Silivri Cezaevinin ismi değişti

Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

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