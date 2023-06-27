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Sinan Oğan'dan bebek katili Öcalan'ı methiyeler dizen Yanardağ'a yaylım ateşi: Silahını alıp Kandil'e gider

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, terörist başı Abdullah Öcalan'ı allayıp pullayınca gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen fondaş gazeteci Merdan Yanardağ'a tepki gösterdi. Sinan Oğan, ''Bu zihniyetin bir sonraki aşaması eline silah alıp Kandil’e gitmektir. Elinde 40 bin kişinin kanı olan bir terörist için kimse insan hakları, yaşı, bilmem nesi diye duyar kasmasın'' dedi.

14:27 . 27/06/2023 Salı
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Sinan Oğan Öcalan'a methiyeler dizen Yanardağ'a tepki gösterdi.

Sinan Oğan Öcalan'a methiyeler dizen Yanardağ'a tepki gösterdi.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ı allayıp pullayınca gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen fondaş gazeteci Merdan Yanardağ'a büyük tepki var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Asla kabul edilebilir değil'

Sinan Oğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "'TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın terörist elebaşı Öcalan için söyledikleri asla kabul edilebilir değil. Bu zihniyetin bir sonraki aşaması eline silah alıp Kandil’e gitmektir. Elinde 40 bin kişinin kanı olan bir terörist için kimse insan hakları, yaşı, bilmem nesi diye duyar kasmasın… Bu terörist başı 70 yaşını gördü ama gencecik vatan evlatları 25 yaşını bile göremeden, çocuklarının okula gittiğini, evlendiğini göremeden toprağa düştüler.''



#Sinan Oğan
#Merdan Yanardağ
#Abdullah Öcalan
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