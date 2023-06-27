Sinan Oğan'dan bebek katili Öcalan'ı methiyeler dizen Yanardağ'a yaylım ateşi: Silahını alıp Kandil'e gider

Sinan Oğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "'TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın terörist elebaşı Öcalan için söyledikleri asla kabul edilebilir değil. Bu zihniyetin bir sonraki aşaması eline silah alıp Kandil’e gitmektir. Elinde 40 bin kişinin kanı olan bir terörist için kimse insan hakları, yaşı, bilmem nesi diye duyar kasmasın… Bu terörist başı 70 yaşını gördü ama gencecik vatan evlatları 25 yaşını bile göremeden, çocuklarının okula gittiğini, evlendiğini göremeden toprağa düştüler.''