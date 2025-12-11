Sındırgı’da büyük deprem riski yok

Sındırgı’da art arda yaşanan depremlerin ardından yapılan bilimsel incelemeler, bölgede enerji boşalımının büyük ölçüde gerçekleştiğini ortaya koydu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son haftalarda hem deprem sayısında hem de büyüklüğünde belirgin düşüş gözlendiğini ve yakın vadede büyük bir deprem beklentisinin düşük olduğunu söyledi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son aylarda meydana gelen depremlerin ardından bölgede yürütülen bilimsel incelemeler, büyük bir deprem riskinin yakın gelecekte düşük olduğunu ortaya koydu. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, enerji boşalımının büyük ölçüde gerçekleştiğini belirterek, “Bu bölgede artık yakın vadede büyük bir depremin olması beklenmiyor” dedi.
23 BİN SARSINTI KAYDEDİLDİ
AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde Sındırgı merkezli meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından kapsamlı saha çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Bu süreçte bölgede günlerce süren “deprem fırtınası” yaşandığını aktaran Sözbilir, yaklaşık 4 aylık dönemde 23 bine yakın sarsıntı kaydedildiğini söyledi.
Son haftalarda deprem aktivitesinde belirgin bir düşüş yaşandığını vurgulayan Sözbilir, “Son 15-20 günde hem depremlerin sayısında hem de büyüklüğünde ciddi bir azalma gözlemlendi. Günlük deprem sayısı 100’ün altına indi” diye konuştu.
ÖLÜ FAYLAR KIRILDI
Yapılan haritalama çalışmalarıyla daha önce tespit edilmemiş çok sayıda “ölü fay”ın ortaya çıkarıldığını belirten Sözbilir, bu fayların önemli bir bölümünün kırıldığını ifade etti. Yaklaşık 30 kilometrelik bir fay hattında kırılma gerçekleştiğini kaydeden Sözbilir, “Bizim haritaladığımız fayların uzunluğu da zaten bu kadardı. Şu aşamada enerjinin büyük kısmı boşalmış durumda” dedi.
YENİDEN KIRILMA İHTİMALİ YOK
Bölgedeki depremlerin büyük bölümünün ölü faylar üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Sözbilir, bu nedenle yeni bir büyük kırılma ihtimalinin şu anda yüksek görünmediğini vurguladı. Yetkili kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Sözbilir, “Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum bulunmuyor. Afet müdahale planı devrede ve gerekli tüm tedbirler alınmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.
Sağlam evler için hummalı çalışma
- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, ilçe merkezinde 1, kırsal mahallerde de 12›si metruk 16 yapı yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binada 1 kişi yaşamını yitirdi, toplam 29 kişi yaralandı. Yapılan tespit çalışmalarında 815 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. 27 Ekim’de de yine aynı büyüklükte ikinci bir deprem yaşandı. Bu deprem sonrasında yapılan tespitlerde 623 konut, 30 ahır ve 125 iş yerinin ağır hasarlı veya acil yıkılması gereken yapılar olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. İki depremin ardından Sındırgı’da yapımına başlanan 248 konutluk TOKİ projesi ile 10 Ağustos depremi sonrası ilçe merkezinde temeli atılan 135 afet konutundan projede çalışmalar sürüyor.
GECE-GÜNDÜZ SÜRÜYOR
- Vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedeflenen projelerde altyapı, blok yükseltme ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. TOKİ tarafından sürdürülen 248 konutluk projede blokların büyük bölümü tamamlanırken, deprem konutlarında da kaba inşaat hızla ilerliyor. Depremler sonrası Sındırgı’daki konut sıkıntısına da çözüm olacak konutların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar gece gündüz ilerliyor. Şantiye alanlarında hummalı çalışma sürerken, konutların son durumu dron ile görüntülendi. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.