Sındırgı’da büyük deprem riski yok

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, ilçe merkezinde 1, kırsal mahallerde de 12›si metruk 16 yapı yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binada 1 kişi yaşamını yitirdi, toplam 29 kişi yaralandı. Yapılan tespit çalışmalarında 815 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. 27 Ekim’de de yine aynı büyüklükte ikinci bir deprem yaşandı. Bu deprem sonrasında yapılan tespitlerde 623 konut, 30 ahır ve 125 iş yerinin ağır hasarlı veya acil yıkılması gereken yapılar olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. İki depremin ardından Sındırgı’da yapımına başlanan 248 konutluk TOKİ projesi ile 10 Ağustos depremi sonrası ilçe merkezinde temeli atılan 135 afet konutundan projede çalışmalar sürüyor.