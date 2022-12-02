Gündem Sınırda vicdanları sızlatan görüntü Bulgaristanın geri ittiği bir göçmen donarak öldü
EDİRNE

Sınırda vicdanları sızlatan görüntü: Bulgaristan’ın geri ittiği bir göçmen donarak öldü

Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden biri sınır hattında donarak hayatını kaybederken, donmak üzere olan bir göçmen hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Sınırda vicdanları sızlatan görüntü: Bulgaristan’ın geri ittiği bir göçmen donarak öldü
Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden 1’i donarak hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Bulgaristan sınırında yine bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlığın sınırda donduğu yürekleri sızlatan olay, Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal Köyü’nde yaşandı.

Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü bölgede, Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden 1’i donarak hayatını kaybetti.

Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen olay yerine sevk edilen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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