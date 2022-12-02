Sınırda vicdanları sızlatan görüntü: Bulgaristan’ın geri ittiği bir göçmen donarak öldü Bulgaristan unsurlarınca Edirne sınırına itilen göçmenlerden biri sınır hattında donarak hayatını kaybederken, donmak üzere olan bir göçmen hastaneye kaldırıldı.

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