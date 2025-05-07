Sinop'ta Yeniden Refah depremi: Başkan sözünü tutmadı Yeniden Refah'tan istifalar geldi

İddiaya göre Başkan Kara, seçim öncesi yapılan anlaşmaya göre Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ayşenur Türkmen başkan yardımcılığı görevini başka bir meclis üyesine vermesi gerekiyor. Ancak Kara bu kararı askıya alıp kadınla çalışmaya devam edince meclis üyeleri istifa ediyor.