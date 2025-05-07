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Sinop'ta Yeniden Refah depremi: Başkan sözünü tutmadı Yeniden Refah'tan istifalar geldi

Sinop'ta Yeniden Refah depremi: Başkan sözünü tutmadı Yeniden Refah'tan istifalar geldi

Ankara
10:547/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Boyabat Belediyesi Yeniden Refah Partisi meclis üyeleri, partilerinden istifa etti.
Boyabat Belediyesi Yeniden Refah Partisi meclis üyeleri, partilerinden istifa etti.

Boyabat Belediyesi Yeniden Refah Partisi Meclis Üyeleri Kaan Kamburoğlu, Erdal Sarı, Selver Özen, Ramazan Öncü, Hakkı Barbarosoğlu Başkan Hasan Kara tarafından verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle partilerinden istifa etti.

İddiaya göre Başkan Kara, seçim öncesi yapılan anlaşmaya göre Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ayşenur Türkmen başkan yardımcılığı görevini başka bir meclis üyesine vermesi gerekiyor. Ancak Kara bu kararı askıya alıp kadınla çalışmaya devam edince meclis üyeleri istifa ediyor.

Yedi Belediye Meclis üyesi bulunan Yeniden Refah’ın böylelikle, 2 meclis üyesi kaldı. Boyabat’ta 4 MHP belediye meclis üyesi bulunuyor. Yeniden Refah Partisindeki meclis çoğunluğu böylelikle bağımsız meclis üyeleri olarak değişti.

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