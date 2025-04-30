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Belediye Başkan yardımcısına şekerlikli saldırı: YRP'li Ali Karataş tutuklandı

Belediye Başkan yardımcısına şekerlikli saldırı: YRP'li Ali Karataş tutuklandı

17:0030/04/2025, Çarşamba
DHA
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Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ü makamında bakır şekerlikle yaraladı. Başına 12 dikiş atılan Öztürk taburcu edilirken, Karataş tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, makamında uğradığı saldırı sonucu başından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş olduğu belirlendi. Karataş, tartışma sırasında sehpa üzerindeki bakır şekerlikle Öztürk’ün başına vurdu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk

12 dikiş atıldı, saldırgan tutuklandı

Başından aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılan Latif Öztürk’ün başına 12 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası belediyeye gelen güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Karataş, polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. YRP İl Başkanlığı ise Karataş’ı görevden aldı.


Görüşmenin neden tartışmaya dönüştüğü henüz açıklanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Kahramanmaraş
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