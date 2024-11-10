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Sinop'ta zehir tacirlerine darbe: Piyasa değeri milyon lira

Sinop'ta zehir tacirlerine darbe: Piyasa değeri milyon lira

21:4010/11/2024, Pazar
IHA
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Sinop'ta düzenlenen operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'ta zehir tacirlerine darbe vuruldu. Gerze ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu sekiz şüpheli yakalandı, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan sekiz şahıstan beşi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sinop'ta piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 40 bin 126 adet
sentetik uyuşturucu hap
ele geçirildi.

Gerze'de eş zamanlı operasyon

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklederek satışa arz eden suç örgütüne yönelik
Gerze
ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonda piyasa değeri yaklaşık
6 milyon TL
olan 40 bin 126 adet sentetik
uyuşturucu hap
ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü hakkında ise
adli kontrol
kararı verildi.

"Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar yakalayacağız"

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “
Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu satıcıları hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, bir bir yakalayıp Sinop'umuzun sokaklarından temizlemeye ve adalete teslim etmeye kararlıyız
” denildi.


#Sinop
#Uyuşturucu Madde
#Operasyon

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