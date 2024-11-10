Sinop'ta zehir tacirlerine darbe: Piyasa değeri milyon lira

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu satıcıları hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, bir bir yakalayıp Sinop'umuzun sokaklarından temizlemeye ve adalete teslim etmeye kararlıyız