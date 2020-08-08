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Gündem Şırnakta korkunç kaza Küçük Muhammedten geriye terliği, şapkası ve diş fırçası kaldı
ŞIRNAK

Şırnak'ta korkunç kaza: Küçük Muhammed'ten geriye terliği, şapkası ve diş fırçası kaldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi, diğeri de ağır yaralandı. Hayatını kaybeden 4 yaşındaki minik Muhammed'ten geriye terliği, şapkası ve marketten yeni aldığı diş fırçası kaldı.

Haber Merkezi İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan feci kazada 4 yaşındaki Muhammed Durman olay yerinde hayatını kaybederken ablası Fatma Durman ağır yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan feci kazada 4 yaşındaki Muhammed Durman olay yerinde hayatını kaybederken ablası Fatma Durman ağır yaralandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde hayatını kaybetti, diğeri de ağır yaralandı.

Olay, İdil ve Gülen caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.K. idaresindeki 73 DR 714 plakalı kamyon Gülen Caddesinden İdil Caddesine geçiş yaptığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Muhammed ve Fatma Durman kardeşlere çarptı.

  • Çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalıp feci şekilde ezilen kardeşlerden 4 yaşındaki Muhammed Durman olay yerinde hayatını kaybederken, ablası Fatma Durman ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA
Şırnak'taki feci kazanın ardından polisler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazada ağır yaralanan Fatma Durman olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon Sürücüsü F.K ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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4 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni ve ağır yaralı olan ablası Fatma Durman ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Kamyonun çarpıp ezerek ölümüne neden olduğu 4 yaşındaki Muhammed’den geriye terliği, şapkası ve marketten yeni aldığı diş fırçası kaldı.

  • Kaza haberinin duyulması ile birlikte olay yerine akın eden Durman ailesi küçük çocuğun cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.

Kürtçe ağıtlar yakarak ölen çocukları için gözyaşı döken acılı aile bireylerini olay yerinde polis ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Cizre Kaymakam Vekili Can Kazım Kuruca, Cizre Devlet Hastanesine gelerek hem yaralının son durumu ile ilgili görevlilerden bilgi aldı hem de morg önünde bekleyen Durman ailesini ziyaret edip başsağlığı dileğinde bulundu.

İHA
Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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