Şişli’de çöp haracı

CHP'li Şişli Belediyesi’nin katı atık vergisi adı altında istediği para ilçe esnafını isyan ettirdi. Yan yana iki esnafın birinden 250 bin, diğerinden 170 bin TL ödenmesini isteyen belediye, gelen itirazlar sonrası geri adım attı. Fiyatların neye göre belirlendiğini soran bazı esnaf odaları, belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.





İTİRAZ EDİLİNCE DÜŞTÜ

Bir süredir esnaftan almadığı vergiyi, herhangi bir metreküp hesabı yapmadan fahiş bir şekilde esnaftan talep eden Şişli Belediyesi'nin uygulaması, AK Partili Meclis Üyesi Kadir Demez tarafından gündeme getirildi. Şişli Belediyesi’nin hiçbir esnafla konuşmadan, kendi kafalarına göre vergi çıkardıklarını anlatan Demez, “Aynı işi yapan esnaflara 250 bin, 170 bin, 150 bin gibi ödeme çıkarmışlar. Olay sosyal medyadan duyulunca bu rakamlar düştü. 220 bin TL olan otoparkın katı atık vergisi 17 bin TL’ye indi” diye konuştu.





BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

Belediye tarafından sahibi olduğu otel için 115 bin 225 TL katı atık vergisi çıkarılan Sultan Hızıroğlu ise, Şişli Belediyesi’nin borç batağında olduğunu ve bu nedenle ek gelire ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Mecliste bir karar alıyorlar. Bu karara istinaden esnaf olarak bizlere yüklü ödeme miktarları çıkarıyorlar. Bunu da bir denetim mekanizmasıyla değil, rastgele ve gelişigüzel bir şekilde yapıyorlar. Bugün bana 115 bin yazılmış birkaç sokak ilerideki otopark sahibi arkadaşıma 200 bin. Bunun hukuki açıdan hiçbir dayanağı yok. Ve işin tuhaf yanı, bunu bize tahakkuk etmediler. Biz sistem üzerinden gördük” dedi.





KAMU GÜCÜYLE ZORBALIK

İstanbul’daki diğer ilçelerde böyle bir uygulamanın olmadığının altını çizen Hızıroğlu, “Biz esnaf olarak şu an mağduruz ve olayın en sıkıntılı tarafı şu; bu borcu sisteme tanımlıyorlar. Bizi borçlu gösteriyorlar ve otomatik olarak biz borçluysak sistemde, yarın bizim hesaplarımıza bloke koyulabilir. Şişli Belediyesi, kamunun gücüyle, esnaflara zorbalık yapıyor. Bize katı atıkla ilgili herhangi bir hizmet verdiği yok. Biz çöp vergimizi ödüyoruz zaten” diye konuştu.





BELEDİYE ÇARK ETTİ

İstanbul Ticaret Borsası Unlu Mamulleri Komite Başkanı Serkan Sokur ise, Şişli Belediyesi’ne itiraz dilekçesi yazan işletmelerin telefonla aranarak yeniden hesaplama yapılacağı yönünde bilgi verildiğini belirterek, “Belediye esnaflara, tahakkukların 35 bin ile 18 bin tl arasında düzeltecekleri bilgisini veriyor. Bizde, haklı olarak şu soruyu soruyoruz. İlk hesaplamayı neye göre yaptınız, itiraz etmesek bu bedelleri bizden neye göre tahsil edecektiniz? Burada ciddi bir ciddiyetsizlik ve hukuksuzluk vardır” ifadelerini kullandı.





Her belediye farklı tarife uyguluyor

AK Partili belediyelerin katı atık vergisi için sabit bir ödeme miktarı belirlediği öğrenildi. Buna göre, Zeytinburnu Belediyesi, katı atık vergisi için metreküp hesabı yapıyor. Belediye metreküp başına 450 tl alırken, Esenler Belediyesi hiçbir işletmeden katık atık vergisi toplamıyor. Fatih Belediyesi ise bir süredir sadece otellerden vergi alıyor. Yatak ve otelin yıldız sayısını dikkate belediye, 3 yıldızlı otelden yatak başı 22, 4 yıldızlı otelden 27, 5 yıldızlı otelden ise 32 TL katı atık vergisi alıyor.











