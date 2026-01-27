Şişli'deki vahşette katilin ifadesi ortaya çıktı: Cinayeti önceden planladığını itiraf etti

İstanbul Şişli’de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti önceden planladığını itiraf eden katil zanlısının ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
24 Ocak akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etmiş, yapılan incelemelerde cesedin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlenmişti. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.’nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.’nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.
Polis soruşturması sonucu şüphelilerin cesetten kurtulduktan sonra Fatih bölgesine geçtikleri ve kılık değiştirmek için traş oldukları belirlendi. Daha sonra daha önceden tanıdıkları Özbekistan uyruklu kişilerin yardımıyla Gürcistan'a gitmek için sabah saat 07.00 uçağına bilet alan şüphelilerin kaçmalarına saatler kala İstanbul Havalimanında yakalandıkları belirtildi.
Soruşturma tüm hızıyla devam ederken bir yandan da olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlılarının Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor.