Şişli'deki vahşette katilin ifadesi ortaya çıktı: Cinayeti önceden planladığını itiraf etti

15:0127/01/2026, Salı
DHA
Cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı
İstanbul Şişli’de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti önceden planladığını itiraf eden katil zanlısının ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

24 Ocak akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etmiş, yapılan incelemelerde cesedin, 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlenmişti. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.’nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.’nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Aralarında geçen tartışmalar nedeniyle Durdona ile 4-5 gündür konuşmadıklarını anlatan Dilshod Turdımurotava
"Evin kapısını, kendisinde bulunan anahtarı ile açtı. Ben hiçbir şey söylemeden başına ütü ile vurdum. Yere düşünce sırtından 4-5 kere bıçakladım"
dedi.

'Çocukla gelmişti onu gönderip cesedi parçaladık'

Kadının hareketsiz kalması üzerine birkaç dakika soluklandığını anlatan şüpheli,
"Bu olaylar olurken telefon açıktı ve arkadaşım Gofurion bütün olanları zaten duymuştu. Ona çocuğu hemen geri göndermesini ardından yanıma gelmesini söyledim. O da çocuğu bir taksiye bindirip, Fatih'e geri gönderdi. Bu sırada ben cesedi evin banyosuna taşıdım. 15-20 dakika sonra Gofurion yanıma geldi. Olayı gördükten sonra tekrar dışarı çıkıp iki bıçakla geri döndü. Cesedi birlikte parçalara ayırdık. Siyah çöp poşetlerine koyduktan sonra bavul ve çantalara koyduk"
dediği öğrenildi.

'Ceset parçalarını paylaştırarak çöp konteynerlerine attık'

Taksi çağırarak Şişli bölgesine gittiklerini anlatan şüpheli
"Oraya gitmemizin sebebi evden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaktı. O bölge kalabalık bir bölge olduğu için kolay kayboluruz sandık. Taksiden indikten sonra çanta ve bavuldaki ceset parçalarını paylaştırarak çöp konteynerlerine attık"
dedi.

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin cesetten kurtulduktan sonra Fatih bölgesine geçtikleri ve kılık değiştirmek için traş oldukları belirlendi. Daha sonra daha önceden tanıdıkları Özbekistan uyruklu kişilerin yardımıyla Gürcistan'a gitmek için sabah saat 07.00 uçağına bilet alan şüphelilerin kaçmalarına saatler kala İstanbul Havalimanında yakalandıkları belirtildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Öte yandan poliste ifade veren Gofirjon Kamalkhodjaev cinayete yardım ettiği iddialarını kabul etmeyerek
“Beni eve çağırdığında, zaten her şey olup bitmişti. Cesedi parçalara ayırmış ve poşetlere koymuştu. Ben o işlere yardım etmedim. Daha sonra onun çağırdığı taksiye binerek ceset parçalarını attık"
dediği öğrenildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Soruşturma tüm hızıyla devam ederken bir yandan da olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlılarının Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor.




