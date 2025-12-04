Sivas’ta gerçekleşen narkotik operasyonda 8 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 8 bin 246 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalaması yapılan şahıs hakkında, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma’ suçlamalarıyla işlem yapıldı. Kişi çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.