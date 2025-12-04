Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas’ta gerçekleşen narkotik operasyonda 8 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Sivas’ta gerçekleşen narkotik operasyonda 8 bin sentetik ecza ele geçirildi.

11:464/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili yakalaması yapılan şahıs hakkında, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma’ suçlamalarıyla işlem yapıldı.
Olayla ilgili yakalaması yapılan şahıs hakkında, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma’ suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Sivas’ta gerçekleşen narkotik operasyonda 8 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 8 bin 246 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalaması yapılan şahıs hakkında, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma’ suçlamalarıyla işlem yapıldı. Kişi çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.



#Sivas
#narkotik
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış lastiği uygulaması 2025 başladı mı? Kış lastikleri ne zaman takılacak?