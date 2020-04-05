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SİVAS

Sivas'ta koronavirüs önlemi: Hayvan pazarları kapatıldı

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarının kapatıldığı bildirildi. Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 262. maddesi gereğince ayrı ayrı işlem yapılacak, bu işte kullanılan motorlu taşıtlar 30 gün trafikten men edilecek.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınan karar gereği, hayvan alım-satımı yasağı getirilmesi üzerine kentteki hayvan pazarları kapatıldı.

Bu nedenle celep ve bakıcılar dahil, yasağa aykırı şekilde her türlü hayvan ticareti ile pazarlar başta olmak üzere tüm açık alanlarda kamu sağlığını tehdit etme riski bulunan ve halk arasında "çıkma tavuk" şeklinde adlandırılan hayvanların satışı yasaklandı.

  • Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 262. maddesi gereğince ayrı ayrı işlem yapılacak, bu işte kullanılan motorlu taşıtlar 30 gün trafikten men edilecek.

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