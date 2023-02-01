Siyasette seviye yerlerde: Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a 'tecavüzlü' hakaret

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Ümit Özdağ - Gültekin Uysal.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili yaptığı açıklamada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef alarak "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" ifadelerini kullanmıştı.
Uysal, bu sözlere Twitter hesabından hakaretlerle dolu bir yanıt verdi.
"Şeref yoksunu Ümit Özdağ’a cevabımdır!" başlıklı bir metin paylaşan Uysal, şu açıklamada bulundu:
Ümit Özdağ ise Uysal'a "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweeti okuyun" sözleriyle yanıt verdi.