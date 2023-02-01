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Siyasette seviye yerlerde: Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a 'tecavüzlü' hakaret

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendisini eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ağır hakaretlerde bulundu. "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. " diyen Uysal, " Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" ifadelerini kullandı.

00:55 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ümit Özdağ - Gültekin Uysal.

Ümit Özdağ - Gültekin Uysal.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili yaptığı açıklamada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef alarak "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Uysal, bu sözlere Twitter hesabından hakaretlerle dolu bir yanıt verdi.


"TECAVÜZE UĞRAMIŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİ..."

"Şeref yoksunu Ümit Özdağ’a cevabımdır!" başlıklı bir metin paylaşan Uysal, şu açıklamada bulundu:


"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!"

"TANIMAK İÇİN BU TWEETİ OKUYUN"


Ümit Özdağ ise Uysal'a "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu tweeti okuyun" sözleriyle yanıt verdi.





#Demokrat Parti
#Gültekin Uysal
#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
1 saat önce
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Siyasette seviye yerlerde: Gültekin Uysal'dan Ümit Özdağ'a 'tecavüzlü' hakaret
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