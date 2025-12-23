Yeni Şafak
Sokak köpeklerinin saldırdığı karaca öldü

22:4123/12/2025, Salı
Köpeklerin karacaya saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ordu'da sokak köpekleri, yiyecek bulmak için mahalleye inen karacaya saldırdı. Karaca köpeklerin saldırısı sonucu öldü.

Ordu’nun Korgan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı karaca, öldü. O anlar bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık’ta Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpekleri, yiyecek bulmak için mahalleye inen bir karacaya saldırıp, kovaladı. Mahallelinin olayı fark etmesi sonucu, sokak köpekleri bölgeden uzaklaştırıldı. Karaca, köpeklerin saldırısı sonucu öldü. O anlar, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



#Ordu
#Köpek
#Karaca
