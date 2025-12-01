Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sokakta yürüyen genç kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürüyen genç kurşunların hedefi oldu

23:011/12/2025, الإثنين
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul'da kar maskeli bir kişi, sokakta yürüyen 19 yaşındaki genci hedef alarak ateş etmeye başladı. Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı.

İstanbul Arnavutköy’de kar maskeli saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda 19 yaşındaki genç ile o sırada sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir kişi sokakta yürüyen Emirhan Damarhan’ı (19) hedef alarak ateş etmeye başladı. Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri, sokakta oyun oynayan Yusuf Z.’nin (13) koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Damarhan ile Yusuf Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Damarhan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.



#İstanbul
#Arnavutköy
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? İşte son durum