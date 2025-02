Sol örgüt sloganı CHP'ye yakıştı: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar

Erdoğan, her kesimden insanıyla 85 milyonun tamamına olan sevgilerini, muhabbetlerini, eser ve hizmet siyasetiyle göstermiş bir parti olduklarını vurgulayarak, artık 22 yılı geride bırakan iktidarları döneminde yaptıkları işlerin, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 5-10 katı olduğunu söyledi. İnsanın fıtratı gereğince sahip olduğu imkanları nasıl elde ettiğini bir süre sonra unutmaya, sanki hep varmış gibi hissetmeye meyilli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Bize düşen vazife, her fırsatta, vatan topraklarının her karışına yaptığımız yatırımları hatırlatmaktır” dedi.