Solmaz’dan eğitim üssü

“En çok umuda ihtiyacımız var. Çünkü umut duygusunda ciddi bir düşüş gözlemliyorum. Bir duygu geliştirmemiz gerekiyor; umut, insanı ayakta tutan, yaşatan ve öğrenmeyi sağlayan en temel unsurdur. Bu nedenle umut ile ilgili yeni bir görüş geliştirmeliyiz. Teknoloji doğası itibariyle nötrdür; onu iyi ya da kötü yapan şey, bizim onu kullanım biçimimizdir. Dolayısıyla, teknolojiye bir felsefe olarak yaklaşmalıyız. Teknolojinin nasıl kullanılacağına dair bir çerçeve oluşturmalıyız. Bu çerçeve umut dolu bir geleceğin inşasında bize rehberlik edecektir”