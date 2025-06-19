SOLOTÜRK'ten Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, bu yıl gökyüzünde gurur verici anlara sahne olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK, Sakarya'da 21 Haziran'da gösteri uçuşları yapacak. Gösteri uçuşları öncesi için ilk hareketlilik, bugün başladı.