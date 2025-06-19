Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
SOLOTÜRK'ten Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu

SOLOTÜRK'ten Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu

12:5219/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
SOLOTÜRK, Sakarya semalarında deneme uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK, Sakarya semalarında deneme uçuşu yaptı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gösteri uçuşu yapacak olan SOLOTÜRK, Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, bu yıl gökyüzünde gurur verici anlara sahne olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK, Sakarya'da 21 Haziran'da gösteri uçuşları yapacak. Gösteri uçuşları öncesi için ilk hareketlilik, bugün başladı.

Saat 11.00'de Sakarya semalarında çevre tanıma uçuşu yapan SOLOTÜRK ekibi, saat 15.00'te de prova uçuşu gerçekleştirecek.


#SOLOTÜRK
#Sakarya
#Adapazarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kahramanmaraş TOKİ deprem konutları AFAD 3567 konut, 744 işyeri kurası çekilişi sonuçları isim listesi