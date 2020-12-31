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AKSARAY

Son dakika Aksaray haberleri: Uyuşturucuyla yakalanan şahıstan ilginç cevap: Annem istedi!

Uyuşturucuyla yakalanan şahıstan ilginç cevap: Annem istedi!

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan araçta silah, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan aracın sürücüsü gazetecilerin “Hassas terazi bulundu neden?” sorusuna “Annem istedi” diye cevap verdi.

Haber Merkezi İHA
Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay gece yarısı Şifahane Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında geniş çaplı denetim ve kontroller yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 51 EE 675 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçarken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü araçtan küçük bir poşeti boş araziye fırlattı. Asayiş Şubesi ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Kısa süren kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yakalandı. Sürücü Yıldırım K. (26) ve araçta bulunan Cebrail A. (37) ile Mustafa A. (19) gözaltına alındı.

Kısa süren kovalamaca sonucu sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yakalandı.

Sürücünün yolda kaçarken poşet attıkları boş arazide yapılan aramada 25 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, uyuşturucu alımında kullanılan çeşitli aparatlar ile çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.

'ANNEM İSTEDİ'

Gözaltına alındıkları polis aracında alkol muayenesinden geçirilen sürücü Yıldırım K. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çek ağabey, ne varda çekiyorsun kurban olduğum” diye tepki gösterdi.

Araçta yapılan aramada hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Alkol muayenesinin ardından basın mensuplarının “Neden kaçtın?” sorusuna, “Tabanca vardı o yüzden kaçtım” diye cevap veren sürücü, “Araçta hassas terazi bulundu neden?” sorusuna ise ilginç bir cevap vererek “Annem istedi” dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150’şer TL ve dur ihtarına uymamaktan 288 TL olmak üzere toplam 9 bin 738 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü araçtan küçük bir poşeti boş araziye fırlattı.

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