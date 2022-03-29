Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu Onlarca kişi için gözaltı kararı var
ANKARA

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında Ankara merkezli 29 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Son dakika Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde “dua alma” adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İKİNCİ OPERASYON: 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Kırıkkale'de hırsız dehşeti: Soyduğu evin ev sahibini darbetti
FOTOĞRAF 9
Title
Olay, saat 21.00 sıralarında Etiler Mahallesinde meydana geldi.
Title
. Kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık yapmak için 1138 Sokakta bulunan Muhammet Karakurt'a (33) ait müstakil eve girdi.
Title
Evdeki ziynet eşyalarını çalan hırsız, ev sahibi Karakurt'un eve girdiğini fark edince kendini gizledi.
Title
Eve girdiği sırada Karakurt'un başına vuran hırsız, çaldığı ziynet eşyalarıyla kaçarak kayıplara karıştı.
Title
Aldığı darbe sonucu bir süre kendine gelemeyen Karakurt, komşusunu arayarak yardım istedi.
Title
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karakurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Karakurt'un daha önceden de evine ve aracına hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenildi.
Title
Kırıkkale'de hırsız dehşeti: Soyduğu evin ev sahibini darbetti
Kırıkkale'de bir eve hırsızlık amacıyla giren şüpheli dehşet saçtı. İş çıkışı evine giden Muhammet K. (33), üzerini değiştirdiği sırada içeride bulunan şüpheli tarafından başına sert bir cisimle vurularak darbedildi.

İstanbul polisi şafak vakti harekete geçti: 29 adrese helikopter destekli operasyon
FOTOĞRAF 9
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli Başakşehir, Eyüpsultan, Esenler ve Zeytinburnu genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 33 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Title
Operasyon kapsamında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
Title
Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu polis köpeği ve polis helikopteri de havadan destek verdi.
Title
Baskın yapılan adreste yakalanan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Title
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.<br>
Title
Title
Title
Title
İstanbul polisi şafak vakti harekete geçti: 29 adrese helikopter destekli operasyon
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik beş ilçede helikopter destekli operasyon düzenlendi. 33 şüpheliyi yakalamak için 29 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İki kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar yakalayıp etkisiz hale getirdi
FOTOĞRAF 6
Title
Olay, Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 00.15 sıralarında yaşandı.
Title
Arkadaşları ile sohbet eden Barış Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Title
Barış Ü. bir anda yanındaki silahı çıkararak arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Yaşanan olay sırasında 2 kişi vurularak yaralandı.
Title
Çevredekiler, olayın ardından yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da olaya karışan Barış Ü.'yü yakaladı.
Title
Barış Ü. yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada silah kullanan Barış Ü. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kavganın olduğu yerde inceleme yapan polis, 6'sı patlamamış, 5'i boş olmak üzere 11 kovan tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Silahlı kavganın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Yaralılar caddenin ortasında ambulans beklerken, saldırıya karışan Barış Ü.'yü etkisiz hale getiren vatandaşlar, bir an olsun üzerinden ayrılmadı.
İki kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar yakalayıp etkisiz hale getirdi
Sarıyer'de gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşları ile tartışan bir kişi, çevreye kurşun yağdırdı. Caddenin ortasında 2 arkadaşını vurarak yaralayan Barış Ü., vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kavgadan sonra saldırganın üzerine çökenler ve yaralıların ambulans beklemesi cep telefonu kayıtlarına yansıdı.


Savaş sonrası korkunç kayıp

Savaş sonrası korkunç kayıp

​10 milyon metrekare konut ve 200 bin araç hasar gördü.
29 ildeFETÖ operasyonu

29 ilde
FETÖ operasyonu

​Onlarca kişi için gözaltı kararı var.
Barışa dair umutlarımız yeşerdi

'Barışa dair umutlarımız yeşerdi'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna heyetine hitap etti.

​94. Oscar Ödülleri törenine damgasını vurmuştu.

​Sekiz aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalıştı: O anları kayda aldı.

İstanbul'da ​helikopter destekli operasyon.

​Rejim değişikliği çağrısı sonrası Biden'dan yeni açıklama.

​Soyduğu evin sahibi ile karşılaşınca darbedip kaçtı.

​Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi.

​Meksika'daki kazada üç kişi hayatını kaybetti beş kişi yaralandı.

Refüjde reçel yapmak için portakal toplayan 3 kadın hayatını kaybetti.

​Z harfini kullananlara 3 yıla kadar hapis cezası geliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler İstanbul'da yeniden başlıyor.

​Kabataş Erkek Liseliler Derneği düzenlediği etkinlikte peygamberlerle alay etmiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.