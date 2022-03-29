Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde “dua alma” adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İKİNCİ OPERASYON: 21 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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FOTOĞRAF 9 Olay, saat 21.00 sıralarında Etiler Mahallesinde meydana geldi. . Kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık yapmak için 1138 Sokakta bulunan Muhammet Karakurt'a (33) ait müstakil eve girdi. Evdeki ziynet eşyalarını çalan hırsız, ev sahibi Karakurt'un eve girdiğini fark edince kendini gizledi. Eve girdiği sırada Karakurt'un başına vuran hırsız, çaldığı ziynet eşyalarıyla kaçarak kayıplara karıştı. Aldığı darbe sonucu bir süre kendine gelemeyen Karakurt, komşusunu arayarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karakurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Karakurt'un daha önceden de evine ve aracına hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenildi. Kırıkkale'de hırsız dehşeti: Soyduğu evin ev sahibini darbetti Kırıkkale'de bir eve hırsızlık amacıyla giren şüpheli dehşet saçtı. İş çıkışı evine giden Muhammet K. (33), üzerini değiştirdiği sırada içeride bulunan şüpheli tarafından başına sert bir cisimle vurularak darbedildi.

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FOTOĞRAF 9 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli Başakşehir, Eyüpsultan, Esenler ve Zeytinburnu genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 33 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu polis köpeği ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Baskın yapılan adreste yakalanan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.<br> İstanbul polisi şafak vakti harekete geçti: 29 adrese helikopter destekli operasyon İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik beş ilçede helikopter destekli operasyon düzenlendi. 33 şüpheliyi yakalamak için 29 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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FOTOĞRAF 6 Olay, Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 00.15 sıralarında yaşandı. Arkadaşları ile sohbet eden Barış Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Barış Ü. bir anda yanındaki silahı çıkararak arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Yaşanan olay sırasında 2 kişi vurularak yaralandı. Çevredekiler, olayın ardından yaralıların yardımına koşarken, bir taraftan da olaya karışan Barış Ü.'yü yakaladı. Barış Ü. yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgada silah kullanan Barış Ü. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kavganın olduğu yerde inceleme yapan polis, 6'sı patlamamış, 5'i boş olmak üzere 11 kovan tespit etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Silahlı kavganın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Yaralılar caddenin ortasında ambulans beklerken, saldırıya karışan Barış Ü.'yü etkisiz hale getiren vatandaşlar, bir an olsun üzerinden ayrılmadı. İki kişiyi vuran saldırganı vatandaşlar yakalayıp etkisiz hale getirdi Sarıyer'de gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşları ile tartışan bir kişi, çevreye kurşun yağdırdı. Caddenin ortasında 2 arkadaşını vurarak yaralayan Barış Ü., vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Kavgadan sonra saldırganın üzerine çökenler ve yaralıların ambulans beklemesi cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

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