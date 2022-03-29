Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında Ankara merkezli 29 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde “dua alma” adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.