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Gündem Kırmızı kategoride aranan PKKlı terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakırda 18 buluşma yarın
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi: Diyarbakır'da 18. buluşma yarın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki önemli haber var diyerek yaptığı paylaşımında; kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve Diyarbakır Annelerinin bekleyişinde 18. kavuşmanın yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı Kategori'de aranan terör örgütü PKK mensuplarından birinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BAKAN'DAN İKİ ÖENMLİ HABER BİRDEN

  • Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki önemli haber. 1-Diyarbakır Annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. 2- Kırmızı Kategori'de aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun" ifadesini kullandı.

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'AİLESİ 390 GÜNDÜR EVLAT NÖBETİNDE'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "Teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları belirlendi. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin; Diyarbakır’da 390 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında olduğu öğrenildi. Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168’e yükseldi" denildi.

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