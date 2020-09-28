Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi: Diyarbakır'da 18. buluşma yarın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı Kategori'de aranan terör örgütü PKK mensuplarından birinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
BAKAN'DAN İKİ ÖENMLİ HABER BİRDEN
- Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki önemli haber. 1-Diyarbakır Annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. 2- Kırmızı Kategori'de aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun" ifadesini kullandı.
İki önemli haber...
1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.
2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...
🤲 Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları
ruhunuz şad olsun... 🇹🇷
İki önemli haber...
'AİLESİ 390 GÜNDÜR EVLAT NÖBETİNDE'
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "Teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları belirlendi. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin; Diyarbakır’da 390 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında olduğu öğrenildi. Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168’e yükseldi" denildi.