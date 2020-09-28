Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi: Diyarbakır'da 18. buluşma yarın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı Kategori'de aranan terör örgütü PKK mensuplarından birinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BAKAN'DAN İKİ ÖENMLİ HABER BİRDEN

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki önemli haber. 1-Diyarbakır Annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. 2- Kırmızı Kategori'de aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun" ifadesini kullandı.

İki önemli haber...



1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.



2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...



🤲 Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları

ruhunuz şad olsun... 🇹🇷 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 28, 2020

GÜNDEM Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 terörist teslim oldu

'AİLESİ 390 GÜNDÜR EVLAT NÖBETİNDE'

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, "Teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları belirlendi. Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin; Diyarbakır’da 390 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında olduğu öğrenildi. Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168’e yükseldi" denildi.

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