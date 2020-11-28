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Gündem Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti 10 gün içinde belediye meclisi seçim yapacak
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti

Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti: 10 gün içinde belediye meclisi seçim yapacak

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği açıklandı. Şanlıurfa Valisi Erin, belediye meclisinin 10 gün içinde seçim yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Şehmus Aydın
Şehmus Aydın

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmak için dilekçesini kendilerine sunduğunu belirtti.

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  • Söz konusu istifa dilekçesinin bugün itibariyle işleme alındığını aktaran Erin, "Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın da bilgileri var. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı istifasını verdiği için 1. başkan vekili süreç tamamlanıncaya kadar vekaleten belediye başkanlığına bakacak. Bugün tarihi itibariyle biz meclisi valilik olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre 10 gün içerisinde toplantıya davet edeceğiz. Bir aksilik olmazsa perşembe günü meclis toplanmış olacak ve meclis kendi içerisinde Belediye Kanunu’nun seçim usulünü işletmesi suretiyle belediye başkanı seçimi gerçekleştirecek. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz, Şehmus Başkana da Siverek’e yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, sağlık ve afiyet diliyoruz" denildi.

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