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Gündem Mersinde bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
ANKARA

Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
SON DAKİKA! ​İçişleri Bakanlığı: Mersinde bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, el yapımı patlayıcı düzenekli bombalı eylem arayışı içinde oldukları tespit edilen 6 terörist gözaltına alındı."


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