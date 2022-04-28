Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, el yapımı patlayıcı düzenekli bombalı eylem arayışı içinde oldukları tespit edilen 6 terörist gözaltına alındı."