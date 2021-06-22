Gündem İstanbulda 32 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL

İstanbul’da 32 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda özel harekat polisleri de görev alırken polis helikopterleri de operasyona havadan destek verdi. Baskın düzenlenen adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul’da 32 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bağcılar merkezli Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde örgütlü uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul’da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda özel harekat polisleri de görev alırken polis helikopterleri de operasyona havadan destek verdi.

Baskın düzenlenen adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde bulunan bir ev oldu.

İstanbul’da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İHA
İstanbul’da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yapılan operasyonda çok sayıda metamfetamin, marihuana ve uyuşturucu madde ele geçirildi

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