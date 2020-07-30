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Gündem Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞlı 9 terörist yakalandı
DİYARBAKIR

Son dakika: Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 9 terörist yakalandı

Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı. Adreslerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 47 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği, sallama olarak tabir edilen bıçak, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda ele geçirilenler...
Operasyonda ele geçirilenler...

Diyarbakır'da Kurban Bayramı’nda eylem hazırlığında oldukları belirtilen DEAŞ üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da Kurban Bayramı’nda eylem hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ö.A., M.C., R.D., M.C., B.A., Ş.A., M.A., H.G. ve H.H., Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 47 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği, sallama olarak tabir edilen bıçak, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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