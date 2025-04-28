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Kütahya'da art arda depremler

Kütahya'da art arda depremler

07:1128/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
DHA
IHA
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Kütahya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.45'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.82 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bir deprem daha

Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.21'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6.13 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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