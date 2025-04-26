İstanbul ve Kütahya art arda sallandı

Kütahya’da art arda depremler meydana geldi. İlk sarsıntı saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü Simav ilçesi olan deprem 8 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu depremden 6 dakika sonra 3,9 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Son deprem ise saat 10.20'de gerçekleşti. 4,6 büyüklüğünde sarsıntının merkez üssü yine Simav ilçesiydi. AFAD depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedilirken artçı sarsıntılar gün boyu devam etti.





OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yaşanan afet sonrası açıklama yapan Kütahya Valisi Musa Işın, “İlçe ve köylerdeki binalarda yıkım yok. Can ve mal kaybı da yok” diye konuştu. Vali Işın, tedbir amaçlı olarak Simav ve yakınındaki Pazarlar ilçesinde okulların tatil edildiğini ifade etti. Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel ise, “Olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Bazı vatandaşlarımızın evlerinde ufak çatlaklar var. 2011 yılında büyük bir deprem gördüğümüz için yenilenmesi gereken binalarımız var” ifadelerini kullandı.





Stres boşaldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Simay depremini değerlendirdi. Depreme neden olan fayın baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğundan söz eden Sözbilir, “Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir” diye konuştu. Depremin Karakoca ile Madenköy arasında olduğunu ifade eden Sözbilir, “Bu kapsamda, küçük ölçekli artçı depremlerin bir süre daha devam edeceği öngörülebilir. Panik oluşturacak bir durum yok” şeklinde konuştu.



