Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü: Makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

Dünya

Galler'de 4 yaşındaki çocuk 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesinde ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki küçük çocuk 220 milyon yıllık dinazor ayakizini ortaya çıkarttı. Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells de ayak izini "Bu sahilde bulunan en iyi örnek" olarak nitelendirdi.