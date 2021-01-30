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Son dakika Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü: Makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü: Makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

Samsun'da tramvay beklerken aniden fenalaşıp raylara düşen kadın yürekleri ağza getirdi. Makinist Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtulan kadının fenalaşıp raylara düştüğü o anlar güvenlik kamarasına da yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu.
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu.

Olay, önceki gün Atakum ilçesinde hatif raylı sistemin Türk-İş durağında meydana geldi.

Durakta tramvay bekleyen ismi öğrenilemeyen kadın, aniden fenalaşıp rayların üzerine düştü. Bir süre sonra durağa yaklaşan tramvayın makinisti Merve Yıldız Öker, raylar üzerindeki kadını fark etti.

Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
Tramvayı durduran Öker, baygın kadına ilk müdahaleyi de kendisi yaptı.

Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Merve Yıldız Öker, Hatif Raylı Sistem Kontrol Merkezi ile iletişime geçip bilgi verdi. Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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