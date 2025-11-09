Sosyal medyada paylaşılan alkollü sürücü görüntülerine valilikten açıklama

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 03.30 sıralarında trafik ekiplerinin denetimi sırasında yaşanan olaya ait görüntülerin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği kaydedildi. Yapılan incelemede, sürücü H.Ü.’nün 2,09 promil alkollü olduğu, kendisine 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı, ehliyetinin 6 ay süreyle geri alındığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği bildirildi.