Soylu: Yılbaşından bu yana 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır"dedi.