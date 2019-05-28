Soylu: Yılbaşından bu yana 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden terör operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.
- Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde" ifadelerini kullandı.
Soylu, yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında da 41 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.