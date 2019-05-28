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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından bu yana 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik

Soylu: Yılbaşından bu yana 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.


Haber Merkezi AA
Soylu
Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden terör operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

  • Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde" ifadelerini kullandı.

Soylu, yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında da 41 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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