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POLİTİKA

Sözcü Aksoy: Ermenistan'ın saldırıları, ateşkes rejiminin ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni grupların Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıları hakkında "Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirdikleri saldırılar, Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni grupların Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu. Aksoy, Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirdikleri saldırıların 9 Kasım tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu belirterek, "Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmalar meydana gelmiştir. Üçlü Bildiri'nin imzacısı olarak tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır. Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının söz konusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir" ifadelerini kullandı.

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve yöneticilerini bir araya getiren World Net Summit'de açıklamalarda bulundu. Türkiye üretimi Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, 'Karabağ meselesi bizim gençlik yıllarımızda adeta içimizde bir yaraydı. Bugün Azerbaycan ve Türk ordularının büyük gayreti sayesinde bu yara adeta son bulmuş oldu. Burada da milli teknolojinin, ülkemizin geliştirdiği milli teknolojinin rol oynamış olması bizim için açıkçası çok büyük bir onur. Ben burada, hepinizin huzurunda bu zaferin asıl sahibi şehitlerimizin ruhlarını şad etmek istiyorum. Eşq olsun Türk ordularına! Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği!' şeklinde konuştu.


Tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz

Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiri'yle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerektini vurgulayan Aksoy, "Bu vesileyle saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.
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