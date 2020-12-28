Sözcü Aksoy: Ermenistan'ın saldırıları, ateşkes rejiminin ihlalidir

Selçuk Bayraktar Karabağ zaferini değerlendirdi: Zaferin asıl sahibi şehitlerimiz

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve yöneticilerini bir araya getiren World Net Summit'de açıklamalarda bulundu. Türkiye üretimi Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, 'Karabağ meselesi bizim gençlik yıllarımızda adeta içimizde bir yaraydı. Bugün Azerbaycan ve Türk ordularının büyük gayreti sayesinde bu yara adeta son bulmuş oldu. Burada da milli teknolojinin, ülkemizin geliştirdiği milli teknolojinin rol oynamış olması bizim için açıkçası çok büyük bir onur. Ben burada, hepinizin huzurunda bu zaferin asıl sahibi şehitlerimizin ruhlarını şad etmek istiyorum. Eşq olsun Türk ordularına! Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği!' şeklinde konuştu.

