Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, muhalefetin "AK Parti bizi farklı mecralara çekmek istiyor" söylemi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'na "Armut gibi oturma" diye seslenen Özdil, "At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle" dedi.

Haber Merkezi 28 Eylül 2021, 13:08 Son Güncelleme: 28 Eylül 2021, 13:25 Yeni Şafak