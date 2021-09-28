Gündem Sözcü yazarı Yılmaz Özdilden Kılıçdaroğluna Armut gibi oturacağına gündemi belirle
POLİTİKA

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Armut gibi oturacağına gündemi belirle

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, muhalefetin "AK Parti bizi farklı mecralara çekmek istiyor" söylemi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'na "Armut gibi oturma" diye seslenen Özdil, "At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözcü yazarı Yılmaz Özdilden Kılıçdaroğluna: Armut gibi oturacağına gündemi belirle
Yılmaz Özdil

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'tan gelen "Kılıçdaroğlu CHP'de kırmızı çizgi bırakmadı bu kadar da geniş mezhebi" tepkisi sonrası CHP liderine yönelik bir başka eleştiri de Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'den geldi.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Haber7'nin haberine Bizim TV'de lale Özan Arslan'a konuşan Özdil, muhalefetin "AK Parti bizi farklı mecralara çekmek istiyor" söylemine tepki gösterdi. Özdil, Kılıçdaroğlu'na "Armut gibi oturma" diyerek seslenerek şunları dedi:

"ARMUT GİBİ OTURACAĞINA..."

  • Kardeşim gündemi sen belirle o zaman. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle. At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. At yarışı gibi muhalefetten vazgeçmek lazım. Gündemi sen belirleyeceksin.

"SENİ KONUŞMALARINI SAĞLA"

  • Tayyip Erdoğan, 'Gündem belirlemek benim işim, gündemi belirlemezsem ben ne işe yarıyorum' dedi. Toplumun senin açıklamalarını ve gündemini konuşmasını sağlamaktır siyaset.

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