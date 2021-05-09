Sözde soykırım devlet sorunudur

ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan’da yaptığı sözde soykırım açıklaması ardından Ermeni lobileri hareketlendi. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Türkiye’yi zor durumda bırakma çabalarını içeren bir kampanya stratejisi hazırlarken, gözler, Türkiye’nin sözde soykırım yalanlarıyla mücadele stratejisine çevrildi.

Sözde soykırım iddialarının bir devlet sorunu olduğunu belirten eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek, “Bu bir devlet sorunudur. Hükümet değişse de varlığını sürdürecektir. Bu konu gündelik siyasetin üslubuyla konuşulacak bir konu değildir. Mağdur olan biziz ama Ermeni diasporası çoluğu çocuğuyla bu yalanın arkasında. Bu konu sadece Dışişleri’ne bırakılmamalı, filmler yapılması, farklı ülkelerde vakıflar kurulması, bu işi bilen yabancı tarihçilerle bu yalanın dünya kamuoyuna duyurulması lazım” dedi.

YALANLARLA UĞRAŞACAĞIZ

Çiçek, “Şunu görmeliyiz. Bu yüzyıl, Türkiye’nin bu tür yalanlarla uğraşacağı bir yüzyıl olacaktır. Buna karşı ciddi hazırlık yapılması ve herkesin buna kafa yorması gerekiyor. Türkiye’nin insan hakları hukukçusu yetiştirmesi gerekiyor, uluslararası saygınlığı olan hukukçuları yetiştirmesi gerekiyor ki yarın geç kalmayalım” diye konuştu. Türkiye’nin Rum ve Ermeni lobileri, zaman zaman da Yahudi Lobisi ile uğraşırken Biden’ın kararı arkasındaki lobilere bir de FETÖ lobisinin eklendiğini anlatan Çiçek, “Dolayısıyla makineli tüfekle ateş edilirken bizim tek tabanca bu işle mücadele etmemiz istenilen sonucu elde etmez. Ermenilerin 7’den 70’e uğraştığı bu konuda barolar birliğinden bir söz duymak isterdim, sendikalar, basın örgütleri, iş adamları birlikleri, bu konuda yapacakları bir şey yok mu?” diye sordu.