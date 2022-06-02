CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv42 canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sunucunun kendisine yönelttiği "SSK'yı (Sosyal Sigortalar Kurumu) batırdı, borca soktu şeklinde eleştiriler var. SSK'yı siz mi batırdınız?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. O dönemde büyük tasarruflara imza attım." diye konuştu.

OYNAT 00:42 SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu: O dönemde büyük tasarruflara imza attım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, genel müdürü olduğu SSK'nın kendi döneminde 'batmadığını' öne sürdü. Görev yaptığı 7 yılda yaklaşık 7 kat bütçe açığı oluşmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. O dönemde büyük tasarruflara imza attım.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"SSK BATMAZ, BÜYÜK TASARUFLARA İMZA ATTIM"

Devletin, devlet kurumlarının batmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "SSK da batmaz. Dünyadaki bütün SSK'lar açık verirler. Benim genel müdürlük yaptığım dönemin tamamı müfettiş ordusu tarafından incelendi. Bir kuruş bile bulmadılar, bulamadılar. Şunu da ifade edeyim benim dönemimde kurumun pek çok alanda büyük başarıları vardır. Eş değer ilaç uygulamasını başlatan da benim, büyük tasarruflara imza atan da benim o dönemde." dedi.

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GÜNDEM SSK’yı unuttu

7 YILDA 7 KAT AÇIKLA BIRAKTI

Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde SSK’nın bütçesinde açık rekoru kırılmıştı. 1990’da yüzde 15 bütçe fazlası veren kurumun, Kılıçdaroğlu’nun 1992-99 arasını kapsayan genel müdürlüğünde bütçe açığı 373 milyon dolardan 2 milyar 666 milyon dolara yükselmişti. Aynı dönemde prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 iken 1999’da bu oran yüzde 55 seviyesine inmişti.