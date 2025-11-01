Yeni Şafak
Stadyumda kan aktı: Derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar arasında silahlı kavga

23:131/11/2025, Cumartesi
DHA
Silahlı kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı ileri sürüldü.
Yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Tüpraş Stadyumu'nda kan aktı. Pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana geldi. Derbi hazırlıkları için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldı, bu sırada bir kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri stadyum içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



