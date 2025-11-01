Stadyumda kan aktı: Derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarlar arasında silahlı kavga

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana geldi. Derbi hazırlıkları için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldı, bu sırada bir kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.