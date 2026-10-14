Su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı
23:44, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
14 yaşındaki M. I. hayatını kaybetti
Fatih Balat'ta ayakkabıları ıslanmasın diye eline alıp Çukur Bostan Parkı'ndaki su birikintisinden geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun 5 ay önce de babasını kaybettiği öğrenildi.
Fatih'e bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan Çukur Bostan Parkı'nda su birikintisinden geçmek isteyen 14 yaşındaki bir erkek çocuğu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Çocuğun ayakkabıları ıslanmasın diye eline aldığı ve su birikintisine bastığı sırada akıma kapılarak ağır yaralandığı; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Hayatını kaybeden küçük çocuğun 5 ay önce de babasını kaybettiği ortaya çıktı.
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