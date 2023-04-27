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Sudan'dan tahliyeler sürüyor: Türk vatandaşları için 'Koca Yusuf' devreye girdi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi de sürüyor. Çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikisi "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini belirtti. Uçakların Port Sudan'a indiğini aktaran Bakan Akar, yarın akşama kadar Türk vatandaşlarının tahliyesinin tamamlanmış olacağını belirtti.

23:16 . 27/04/2023 Perşembe
AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikisi "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M olmak üzere toplam 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini belirterek, "Port Sudan'a inen A400M uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için havalanacak. Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak." dedi.

Akar, Kayseri Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik soru üzerine Bakan Akar, Sudan'da gruplar arasında çeşitli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Koca Yusuf'lar Port Sudan'a indi

Bu çatışmaların neden olduğu risk durumlarına dikkati çeken Akar, "Bu durumlara bağlı olarak da Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığımızla planlama yaptık ve bunu uygulamaya başladık. Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti." diye konuştu.

Hala tahliye ihtiyacı olan yerlere yönelik de faaliyetlerin devam ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi 3 uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi 2 uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak."

Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak. Bu arada hem bölge hem Dışişleri Bakanlığımız ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Emniyetli şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah bunu başarıyla tamamlayacağız." dedi.



#Sudan
#Tahliye
#C-130
#Koca Yusuf
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