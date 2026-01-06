Suikast iddiasını markette görüntü vererek yalanladı

El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bazı sosyal medya hesaplarındaki suikast iddialarının ardından başkent Şam'daki Mezze Mahallesinde market alışverişi yaptı. Market çalışanı Heysem Hayek, Cumhurbaşkanı Şara'nın dükkanına gelerek bisküvi aldığını söyledi.