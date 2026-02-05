Sultangazi'de beton pompasının borusu patladı: 2 apartman ve 3 araç betonla kaplandı

İstanbul'un Sultangazi inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının borusu patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 apartmanda ve 3 otomobilde hasar oluştu.
Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının borusu patladı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, sıvı haldeki beton çevredeki iki apartmana ve üç otomobilin üzerine aktı. Patlama nedeniyle bazı dairelerin camları kırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgede çalışma başlatılırken, apartman sakinleri kendi imkânlarıyla dairelerin dış cephelerini ve camlarını temizlemeye çalıştı. İnşaat işçileri ise yola saçılan betonları temizleyerek çevrede oluşan kirliliği gidermeye başladı.