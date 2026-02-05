Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sultangazi'de beton pompasının borusu patladı: 2 apartman ve 3 araç betonla kaplandı

Sultangazi'de beton pompasının borusu patladı: 2 apartman ve 3 araç betonla kaplandı

16:365/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Sultangazi inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının borusu patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 apartmanda ve 3 otomobilde hasar oluştu.

Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının borusu patladı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, sıvı haldeki beton çevredeki iki apartmana ve üç otomobilin üzerine aktı. Patlama nedeniyle bazı dairelerin camları kırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatılırken, apartman sakinleri kendi imkânlarıyla dairelerin dış cephelerini ve camlarını temizlemeye çalıştı. İnşaat işçileri ise yola saçılan betonları temizleyerek çevrede oluşan kirliliği gidermeye başladı.

'ARAÇLAR BAYAĞI BİR HASAR ALMIŞ'

Ayşegül Akar,
"Biraz sallantı oldu, dışarıya çıktık baktık. Camlar falan hepsi kırılmış. Araçlar bayağı bir hasar almış. Sallandığımızı hissettik. Dışarıya çıkınca olay gördük. Patlama oldu, deprem gibiydi. Yaralana yok sadece hasar var"
diye konuştu.


#İstanbul
#sultangazi
#inşaat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şaban ayı ne zaman bitiyor? 2026 Diyanet takvimine göre Şaban ayı başlangıç günü