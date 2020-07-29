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Gündem Sümela Manastırı ziyarete açıldı 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
TRABZON

Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi

Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi

Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.
5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor
OYNAT 02:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin bugün gerçekleşecek olan açılış törenine canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin dünyanın gündemine oturmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.


5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi. İkinci avlusu 5 yıldır ziyarete kapalı tutulan Sümela’da tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.

Sümela Manastırı’ndaki yapılar korumaya alındı
HAYAT
Sümela Manastırı’ndaki yapılar korumaya alındı

5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

Sümela’nın gizli kahramanları

Sümela Manastırı’nda tamamlanan 2. etap çalışmalarında 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürüldü.

5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları olarak biliniyor. 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağcı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor. 2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı.

5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

Bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile ziyarete açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı. Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi. 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, Sümela Manastırının korunması için her taraf çelik ağlarla kaplandı.

5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı. Birinci etapla 11 milyon TL’nin harcandığı, 2. ve 3. etap çalışmalarıyla toplamda 55 milyon TL maliyet ile restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne alınan Sümela Manastırı’nın UNESCO’da Kalıcı Miras Listesi’ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarında kala yüzde 35’lik kısmın da tamamlanmasıyla inanç turizm yönünden önemli turizm merkezi olan Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras Listesine girmesi hedefleniyor.

Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
FOTOĞRAF 18
Title
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı.
Title
Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.
Title
Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi.
Title
Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi.
Title
İkinci avlusu 5 yıldır ziyarete kapalı tutulan Sümela’da tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.
Title
Sümela Manastırı’nda tamamlanan 2. etap çalışmalarında 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürüldü.
Title
Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı’nın gizli kahramanları olarak biliniyor.
Title
25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağcı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor.
Title
2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile ziyarete açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı.
Title
Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi.
Title
17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, Sümela Manastırının korunması için her taraf çelik ağlarla kaplandı.
Title
600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı.
Title
Birinci etapla 11 milyon TL’nin harcandığı, 2. ve 3. etap çalışmalarıyla toplamda 55 milyon TL maliyet ile restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne alınan Sümela Manastırı’nın UNESCO’da Kalıcı Miras Listesi’ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak.
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarında kala yüzde 35’lik kısmın da tamamlanmasıyla inanç turizm yönünden önemli turizm merkezi olan Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras Listesine girmesi hedefleniyor.
Title
Title
Title
Sümela Manastırı ziyarete açıldı: 5 yıllık restorasyon serüveni böyle görüntülendi
Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.
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