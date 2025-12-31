Sumud Filosu Samsun’da konuşuldu: 'Gazze herkesin önüne fatura koyacak'

Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen konferansta ise

“Sumud”

kavramının Filistin’de sebat ve direnç anlamına geldiğini belirten Çelik, 2025 yılının ağustos ayında sivil toplum öncülüğünde başlatılan Küresel Sumud Filosu’nun, devletlerin aciz kaldığı noktada küresel bir itiraz hattı oluşturduğunu dile getirdi. Filonun hazırlık sürecinde çoğu Avrupalı yüz binlerce insanın başvuru yaptığını aktaran Çelik, bu kitlenin ailelerini ve kariyerlerini bırakıp gelen cesur bir sosyolojiye sahip olduğunu ve Batı’da bir

"uyanış"