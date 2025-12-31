Sumud Filosu Samsun’da konuşuldu: 'Gazze herkesin önüne fatura koyacak'
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Sumud Filosu ile Batı’da bir "uyanış" kırılmasının yaşandığını vurguladı.
Samsun Üniversitesi'nin konuğu olan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndaki tanıklıklarını ve İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı. Gazze direnişinin Batı'da oluşturduğu vicdan devrimine dikkat çeken Çelik, “Gazze herkesin önüne ahlaki bir fatura koyacak” diyerek, İsrail'e açıkça destek vermese bile karşıt duruştan kaçınanların da tarih önünde hesap vereceğini vurguladı. Çelik, boykotun sivil direnişin en güçlü araçlarından biri olduğunu hatırlattı.
Samsun Üniversitesi, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar Ersin Çelik’i Filistin ve Gazze gündemi odağında düzenlenen iki ayrı program kapsamında ağırladı.
İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen
“Kriz ve Medeniyet Söyleşileri”
ile Düşünce ve Ahlak Topluluğu’nun organize ettiği
“Sumud Filosunda Yaşananlar ve Yarınlar”
konferanslarına katılan Çelik, Gazze’de yaşanan soykırımı, medya manipülasyonlarını ve bizzat içinde yer aldığı Sumud Filosu yolculuğuna dair gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.
"7 EKİM SONRASI MEDYA KURGUSU DEŞİFRE OLDU"
Rektörlük Şehir Ofisi’nde gerçekleşen
“Filistin ve Gazze için Sosyal Farkındalık ve Sorumluluklarımız”
başlıklı söyleşide, Ersin Çelik medyanın Gazze soykırımındaki rolüne değindi. Çelik, 2003 Irak işgalinde işgali meşrulaştıran ana akım medyanın, 7 Ekim sonrasında da benzer bir kurguyu Gazze için devreye aldığını ifade etti. BBC ve CNN gibi küresel yayın organlarının eş zamanlı bir söylem hattı kurduğuna dikkat çeken Çelik, bu perdelemenin sosyal medya aktivizmi sayesinde yıkıldığını vurguladı. Çelik,
“İnsanlar BBC’nin, CNN’in önüne gidip eylem yapmaya başladılar. Sosyal medyada oluşan dalga küresel, kitlesel eylemleri de arttırdı”
değerlendirmesinde bulundu.
SUMUD FİLOSU VE BATI’DAKİ UYANIŞ
Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen konferansta ise
“Sumud”
kavramının Filistin’de sebat ve direnç anlamına geldiğini belirten Çelik, 2025 yılının ağustos ayında sivil toplum öncülüğünde başlatılan Küresel Sumud Filosu’nun, devletlerin aciz kaldığı noktada küresel bir itiraz hattı oluşturduğunu dile getirdi. Filonun hazırlık sürecinde çoğu Avrupalı yüz binlerce insanın başvuru yaptığını aktaran Çelik, bu kitlenin ailelerini ve kariyerlerini bırakıp gelen cesur bir sosyolojiye sahip olduğunu ve Batı’da bir
"uyanış"
kırılmasının yaşandığını belirtti.
"İSRAİL HAPİSHANELERİNDE PSİKOLOJİK BASKI"
Konuşmasının en çarpıcı bölümlerinde İsrail güçleri tarafından alıkonulma sürecini anlatan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Çelik, silahlı askerler eşliğinde gözaltına alındıklarını; hakaret, susuz bırakma ve kelepçeli bekletme gibi uygulamalara maruz kaldıklarını ifade etti. Çelik, İsrail askerlerinin ve yetkililerinin özellikle Türk vatandaşlarına karşı açık bir düşmanlık sergilediğinin altını çizdi. Gazeteci kimliği nedeniyle gözleri bağlanarak saatlerce dolaştırıldığını belirten Çelik, yaşananların İsrail’in hukuk tanımaz tavrını çıplak şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.
"GAZZE HERKESİN ÖNÜNE BİR FATURA KOYACAK"
Konuşmalarında boykotun önemine de değinen Çelik, sivil düzlemde en etkili araçlardan birinin boykot olduğunu, bu sürecin sabote edilmesine karşı uyanık olunması gerektiğini hatırlattı. Gazze meselesinin herkesin önüne ahlaki bir fatura koyacağını belirten Ersin Çelik sözlerini şöyle tamamladı:
"Tarafsız olmak, ortada durmak da kaybettirecek herkesi. İsrail’e destek vermeyen ama karşıt duruş da sergilemeyenler de hesap verecek. Gazze bir insanlık meselesi haline geldi"
Program, soru-cevap bölümünün ardından sona ererken, İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Filistin temalı afiş ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
