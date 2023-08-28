Süreç resmen başladı: AK Parti olağanüstü kongresi 7 Ekim'de yapılacak

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılması karar verildi. Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemde olacak.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.