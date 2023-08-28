Süreç resmen başladı: AK Parti olağanüstü kongresi 7 Ekim'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.
Kongre 7 Ekim'de yapılacak
AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılması karar verildi. Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemde olacak.
Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.