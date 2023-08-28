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Süreç resmen başladı: AK Parti olağanüstü kongresi 7 Ekim'de yapılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılması karar verildi.

15:17 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.

Kongre 7 Ekim'de yapılacak

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılması karar verildi. Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemde olacak.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#MKYK
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