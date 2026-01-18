Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: İstikamet Rakka

10 Mart mutabakatına uymayan SDG/PKK'ya yönelik operasyon genişletildi. Suriye ordusu, terör unsurlarının Fırat’ın batısındaki varlığına karşı ilerleyişini hızlandırdı. Son hamlede Tabka’nın kontrolü sağlanırken, birlikler Rakka merkezine dayandı. Köşeye sıkışan SDG ise bölgedeki geçiş köprülerini patlatmaya başladı. İşte anbean Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyona dair yaşananlar...
Şam'a bağlı Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG/PKK'ya yılbaşına kadar süre vermişti.
Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi.
İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene ve Tabka'yı ele geçirerek Rakka merkeze yaklaştı.