Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: İstikamet Rakka

Suriye ordusu PKK'yı vuruyor: İstikamet Rakka

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:01 18/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Suriye'de PKK'ya operasyon
Suriye'de PKK'ya operasyon

10 Mart mutabakatına uymayan SDG/PKK'ya yönelik operasyon genişletildi. Suriye ordusu, terör unsurlarının Fırat’ın batısındaki varlığına karşı ilerleyişini hızlandırdı. Son hamlede Tabka’nın kontrolü sağlanırken, birlikler Rakka merkezine dayandı. Köşeye sıkışan SDG ise bölgedeki geçiş köprülerini patlatmaya başladı. İşte anbean Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyona dair yaşananlar...

Şam'a bağlı Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG/PKK'ya yılbaşına kadar süre vermişti.

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi.

İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene ve Tabka'yı ele geçirerek Rakka merkeze yaklaştı.


İşte anbean bölgede yaşananlar;
10.15
Suriye Savunma Bakanlığı, ülkede yürütülen terör operasyonları kapsamında örgüt mensuplarına çağrıda bulundu. Terör örgütü YPG/SDG saflarındaki teröristlere hayatta kalabilmek için güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yapıldı.
10.02
Suriye Dışişleri: Askeri operasyon YPG 10 Mart mutabakatına uyduğunda bitecek.
09.55
Suriye Enerji Bakanı Beşir: Stratejik tesisler devlet kontrolüne geçti.
09.50
İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, Tabka'yı da ele geçirerek Rakka merkeze yaklaştı. Örgüt, Suriye ordusu Rakka merkezine girmesin diye Fırat Nehri üzerindeki köprüleri yıkmaya başladı.
09.30
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğal gaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.

