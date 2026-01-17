Suriye ordusu Tabka'yı kontrol altına aldı: Rakka ve Deyrezor'da aşiretler YPG'li teröristlere karşı ayaklandı
Mahir Bilal Pirim
23:1117/01/2026, Cumartesi
G: 18/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Suriye ordusu Tabka'ya girdi. Arap aşiretler Şam yönetimine destek açıklamalarında bulundu.
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG ve uzantısı SDG’ye yönelik operasyonlar kapsamında Tabka'ya girdi. Deyrezor'daki aşiretler, YPG'li teröristlerle savaşmaya başladı. Rakka'daki Arap aşiretler ise Şam yönetimine destek açıklamasında bulundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Tabka'nın kontrol altına alınması ve Suriye ordusunun ilerleyişinin sürmesi bekleniyor.
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG ve uzantısı SDG’ye yönelik operasyonlarını genişleterek
Sünni Arapların en yoğun yaşadığı Rakka hattında kritik bir adım attı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Suriye ordusu Tabka şehrine girdi. Rakka kırsalındaki ilerleyiş sırasında SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgeleri kontrol altına alındı.
Rakka kırsalında hat çözüldü
Operasyonların ağırlık merkezi Halep-Rakka hattında yoğunlaşırken, Deir Hafer ve Meskene’nin alınmasıyla
SDG’nin Rakka kırsalındaki savunma hatlarının önemli ölçüde çözüldüğü belirtiliyor.
Saha kaynakları, Suriye ordusunun ilerleyişini zırhlı birlikler ve topçu atışlarıyla sürdürdüğünü aktarıyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Tabka’nın tamamen kontrol altına alınması ve operasyonların Rakka kırsalında derinleşmesi beklenirken, hem askeri hem diplomatik cephede yaşanacak yeni gelişmeler yakından izleniyor.
Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama
ABD’nin tutumu, Suriye hükümetinin silahlı gruplar dönemini sona erdirme çabasını destekliyor.Mart ayında varılan anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ABD tarafıyla temaslar sürüyor.Halep’teki sürecin hedefi, kapsamlı bir kalkınma programının başlatılmasıdır.
Deyrezor ve Rakka'da Arap aşiretler YPG’ye karşı ayakta
Gelişmeler bununla sınırlı kalmadı.
Deyrezor’da Arap aşiretleri, YPG’li teröristlere karşı silahlı direniş başlattı.
Aşiret güçlerinin YPG mevzilerine yönelik saldırılar düzenlediği, bazı noktalarda çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. Bu durum, SDG’nin Fırat’ın doğusundaki hakimiyetini doğrudan tehdit eden yeni bir cephe olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Rakka’daki Arap aşiretleri, yaptıkları açıklamalarla
Şam yönetimine destek verdiklerini duyurdu.
Aşiret temsilcileri, SDG/YPG’nin bölgedeki varlığının Arap nüfus üzerinde baskı oluşturduğunu vurgularken Suriye ordusunun ilerleyişini desteklediklerini ifade etti.
Hedef: Tabka’nın tamamen kontrol altına alınması
Gecenin ilerleyen saatlerinde Tabka’nın tamamen kontrol altına alınması ve Suriye ordusunun Rakka yönündeki ilerleyişini sürdürmesi bekleniyor. Askeri kaynaklar, operasyonların önümüzdeki saatlerde daha da yoğunlaşabileceğini,
