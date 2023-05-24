Suriye'de Katar Kalkınma Fonu'nun maliyetini üstlendiği 240 bin konut yapılacak: 1 milyon sığınmacı geri dönüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
Katar Kalkınma Fonu'nun maliyeti üstlendiği konutların yapımına başlandı
Proje kapsamında 5 bin konut yapılacak olan Suriye’nin Cerablus kentinin Ras-ul Cavz bölgesinde temel atma töreni düzenlendi. Burada düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Katar Kalkınma Vakfı Genel Müdürü Halil Al Kovari, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile yüzlerce Suriyeli katıldı.
Törende ilk konuşmayı yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Suriye’deki iç savaşının başından itibaren Suriyelilere kucak açtıklarını ve geri dönüşlerine katkı için geçici ve kalıcı konutların yapımına aracılık ettiklerini ifade etti.
Katar Kalkınma Vakfı Genel Müdürü Halil Al Kovari, Suriyelilerin geri dönüşleri için ihtiyaç duyulan konutların tüm finansmanın Katar tarafından sağlandığını ifade ederek, projelendirme noktasında Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür etti.
'DÜNYANIN KONUŞACAĞI EN ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİSİ'
'14 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ'
Suriye iç savaşının ardından ülkedeki 14 milyon insanın yardıma muhtaç hale gelerek zorunlu göç ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle dedi:
"2011 yılından itibaren tarihin en dramatik tablolarını bu bölge yaşıyor. 6 milyon 800 bin insan ülkesini terk etti. 6 milyon 700 bin insan ülkesinin kendi içerisinde zorunlu olarak yer değiştirdi. Toplam 14 milyon insan insani yardıma muhtaç hale geldi. Bilinen en düşük rakam olarak 500 bin kişi hayatını kaybetti. Öncelikle bu bölgenin güvenli hale getirilmesi birinci hedefti. Bir taraftan içinde bulunduğumuz bölgede Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı. Yine bu projenin olacağı bölgelerde birçok harekat yapıldı ve bu bölge terörden arındırıldı. Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekat ile buralarda hayatın normalleşmesi için el birliğiyle büyük bir mücadele sürdürülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı bölge ile Bahar Kalkanı Harekatı bölgesi olan İdlib'de ve Afrin'de şu ana kadar yaklaşık 107 bin briket ev yapıldı. Burada yaşayanlarla el birliği içerisinde bu adımlar atıldı ve bahsettiğim bölge içerisinde toplam 6 milyon insan yaşamaktadır."
'TÜRKİYE’DEN GELENLER YERLEŞTİRİLECEK'
Yapımına başlanan 5 bin konutluk ilk etabın yıl sonuna kadar biteceğini belirten Soylu, şöyle devam etti:
Türkiye’nin, dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi ve mazlumlara el uzattığını belirten Soylu, "Göreceksiniz ki bu öyle bir başlangıç oluyor ki, öyle bir başlangıç yapılıyor ki, dünyadaki ekilen nefret tohumlarını ortadan kaldıracak. Biz Müslümanız, insan yaratılmışların en şereflisidir. Sırtımızı dünyanın sorunlarına, kardeşlerimizin sorunlarına dönemeyiz. Dönmedik de, tam 12 yıldır dünyanın kanayan yarasına seyirci kalmadık. Dünyanın neresinde olursa olsun elimizi uzattık. Bugün atılan adım öyle bir adamdır ki kelimelerle ifade edilemez. Bugün atılan adım yetimleri sevindirmektedir. Bugün atılan adım yerlerinden edilmiş insanlara yeni bir ümit olmaktadır" dedi.
'12 İLDE GERİ DÖNÜŞLER İÇİN OFİS OLUŞTURULDU'
Yapımı tamamlanacak olan konutlara Türkiye’deki Suriyelilerin yerleştirileceğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti: