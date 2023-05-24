Suriye'de Katar Kalkınma Fonu'nun maliyetini üstlendiği 240 bin konut yapılacak: 1 milyon sığınmacı geri dönüyor

"Bu bölgenin bir özelliği var. Bu bölge tarımda da ticarette de sanayide de tarihin kendisine bırakmış olduğu en önemli karakter olarak üretim merkezidir, ticaret merkezidir. Kendisini toplayabilme imkanı en önemli bölgedir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu çağrı yine bir dost eliyle taçlandırıldı. Bundan tam bir yıl önce, kıymetli Katar Emiri Sayın Temim ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu tarihi adımın ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin bu bölgede yapılacak güvenli evlere getirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde bir yıl içerisinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyetlerini, bütün projesini Katar Devlet Kalkınma Fonu'nun üstlendiği bu önemli adım için projelendirildi ve Nisan 2023'te AFAD Başkanlığıyla Katar Kalkınma Fonu arasında bir protokol imzalandı. Bu bir yıl içerisinde hazırlanma sürecinde hem Ukrayna Rusya savaşının, aynı zamanda da bizim 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin elbette ki bir etkisi oldu. İlk atılan adım olarak toplam 28 bin 681 konutun ilk etabı 5 bin konutluk temelin atılmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Bu bölgede 9 ayrı planlanmış, projelendirilmiş 240 bin konut yapılacaktır"