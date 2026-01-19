Suriye’ye sekiz maddelik yol haritası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın yayımladığı kararname ve Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Suriye’de Kürtler başka, SDG başkadır. SDG, terör örgütüdür ve Suriye Kürtlerini temsil etmemektedir” vurgusu yapan Bahçeli, “Tek ve makul seçenek, Suriye’nin birlik ve bütünlüğünde karar kılmak ve 10 Mart Mutabakatı’nın gereklerini tam manasıyla yerine getirmektir. Çatışmanın kimseye fayda getirmeyeceği ortadadır” değerlendirmesi yaptı. Şara’nın yayımladığı kararnamenin isabetli, anlamlı, Suriye’de birlik ve bütünlüğü tahkim etme yönünde doğru zamanda atılmış önemli bir adım olduğunu kaydeden Bahçeli, yaşanan gelişmeler çerçevesinde önümüzdeki süreçte Suriye’nin barış, huzur, birlik ve bütünlüğü ile Suriyelilerin refah, temel hak ve özgürlükleri bağlamında hızla mesafe alınabilmesi için 8 maddelik yol haritası teklif etti.