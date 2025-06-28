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Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bahçe duvarına çarptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bahçe duvarına çarptı

23:5028/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde olan 44 MA 1467 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
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