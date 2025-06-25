İnşaatta çalışırken iskeleden düşen genç adam hayatını kaybetti

Malatya Yeşilyurt'ta bölgedeki bir şantiyede işçi olarak çalışan Faruk Yılmaz (41) çalışma sırasında dengesini kaybederek iskeleden zemine düştü. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken, talihsiz işçi kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.