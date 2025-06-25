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İnşaatta çalışırken iskeleden düşen genç adam hayatını kaybetti

İnşaatta çalışırken iskeleden düşen genç adam hayatını kaybetti

16:3025/06/2025, Çarşamba
IHA
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Yılmaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yılmaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şantiyede çalışan bir işçi Faruk Yılmaz, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Malatya Yeşilyurt'ta bölgedeki bir şantiyede işçi olarak çalışan Faruk Yılmaz (41) çalışma sırasında dengesini kaybederek iskeleden zemine düştü. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken, talihsiz işçi kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Yılmaz'dan hastane önünde umutla güzel bir haber bekleyen mesai arkadaşları, acı haberle büyük üzüntü yaşarken, Yılmaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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